Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa gerçekleşti.

Başkan Mustafa Cengiz'in istifasını istediği Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Recevik'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Değerli büyük Galatasaray camiasına: Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Mahmut Recevik 7228"

İSTİFALAR ART ARDA GELDİ

Galatasaray'da başkanlık seçiminin ertelenmesinin ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Recevik'in ardından Emre Erdoğan da istifa ettiğini açıkladı.

SON OLARAK İLBER AYDEMİR

Emre Erdoğan ve Mahmut Recevik'den sonra Galatasaray SK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri İlber Aydemir de seçimlerin iptali sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı.

