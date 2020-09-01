Galatasaray'da Belhanda,Babel ve Jimmy Durmaz takımdan ayrılıyor!

Sezonun başlamasına sayılı gün kalmasına rağmen Galatasaray istediği orta saha takviyelerini bir türlü yapamadı.Bunun en büyük sebebi, bilindiği üzere UEFA FFP denetiminde olan sarı-kırmızılıların oyuncu satamadan bonservis harcaması yapamıyor olması.Bu kuralların dışına çıkmamak için büyük özen gösteren Aslan, satılacak listesinde olan isimlerin yüksek ücretlerinde indirime gitmemesinin sıkıntısını yaşıyor.Sarı-kırmızılı kurmaylar orta saha transferi yapabilmek için yeni bir plan geliştirdi.

ARTIK TÜM GÖZLER ARAPLARDA

Avrupa'dan şu ana kadar hiçbir oyuncusu için net bir teklif alamayan sarı-kırmızılılar umudunu dün transfer dönemini açan Arap liglerine çevirdi.

3 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI!

Sarı-kırmızılı takım 3 yıldızı tamamen gözden çıkarırken, gelecek olan parayı orta saha transferine harcamayı planlıyor. Öncelikli olarak Younes Belhanda, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, başta Suudi takımlarından El-Hilâl ve Al Nassr'a kulübün profesyonelleri aracılığı ile haber yolladı.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Satılık listesinde yer alan isimler için gerekli kolaylığın da sağlanacağı belirtildi.Aslan'ın son umudu olan Arap liglerinden bu isimlere teklif gelmesi hâlinde sarı-kırmızılılar hem 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda ile 2,5 milyon euro alan Babel'in yüksek maaş yükünden kurtulacak hem de acil ihtiyaç olan orta saha transferlerine kaynak oluşturarak bularak rahat bir nefes alacak.