Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor

Galatasaray, koronavirüs salgını sonrası mali yönden darboğaza sürüklemişti. Yüksek maaş alan isimlerden fedakarlık bekleyen Cimbom, yeni sezonda transfere kaynak yaratmak için oyuncu satışına da başvuracak.

GİDECEK İSİMLER BELLİ OLDU!

Andone, Diagne, Nagatomo, Mariano, Şener ve Seri gibi isimlerle yollarını ayırmaya hazırlananan Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

İLK YOLCU BELHANDA

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'da ilk ayrılacak oyuncu Belhanda olacak. Sarı kırmızılı taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Faslı oyuncu ile yollar ayrılacak.

YALANLAMA GELMEDİ

Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili henüz Galatasaray kulübünden bir açıklama gelmezken, Belhanda cephesinden de bir açıklama yapılmadı.