Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor

Galatasaray, koronavirüs salgını sonrası mali yönden darboğaza sürüklemişti. Yüksek maaş alan isimlerden fedakarlık bekleyen Cimbom, yeni sezonda transfere kaynak yaratmak için oyuncu satışına da başvuracak.
Andone, Diagne, Nagatomo, Mariano, Şener ve Seri gibi isimlerle yollarını ayırmaya hazırlananan Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'da ilk ayrılacak oyuncu Belhanda olacak. Sarı kırmızılı taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Faslı oyuncu ile yollar ayrılacak.
Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili henüz Galatasaray kulübünden bir açıklama gelmezken, Belhanda cephesinden de bir açıklama yapılmadı.
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