Galatasaray'da Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi

Fas'ın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Kamerun'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de başlayan Younes Belhanda, mücadelenin 45'inci dakikasında sakatlık geçirmişti.

Sağ arka adalesinden sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Belhanda, böylece ligin ilk yarısında kalan maçlarda Sarı Kırmızılı takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Serdar Aziz'in de sakatlandığı ve son durumunun perşembe günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı ifade edildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Fas Milli Takımı’nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık altı hafta sürmesi planlanan tedavi programına başlanmıştır.

Türkiye Milli Takımı’nın İsveç ile oynadığı maç öncesi kasıkta zorlanma hisseden Serdar Aziz’in tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun durumu Perşembe günkü yapılacak son kontrollerden sonra netleşecektir.





