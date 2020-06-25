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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Hakan Çalhanoğlu geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.06.2020 23:00 | Son Güncelleme

Belhanda'yı iyi bir rakama elden çıkarmayı planlayan Galatasaray, Faslı futbolcunun yerine Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Hakan Çalhanoğlu geliyor

Metin Oktay, Hagi ve Sneijder gibi efsane futbolcuların giydiği Galatasaray'ın 10 numarası halen Younes Belhanda'da. Belhanda, sarı-kırmızılılarda devam etmek istese de yönetimin Faslı futbolcuyu iyi bir rakama elden çıkarmaya çalıştığı biliniyor. Ve yerine düşünülen yeni 10 numara da belli oldu: Hakan Çalhanoğlu…

Fatih Terim, milli takıma ilk kez kendisinin aldığı oyuncunun transferini istiyordu. Oyuncunun da Milan'dan ayrılık yönünde ışık yakması üzerine Cimbom, vakit kaybetmeden devreye girdi.

Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, Milan'ın 2021'de bitecek kontratını uzatmak için kendileriyle görüşmediğini, oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediğini açıkladı.

GALATASARAYLI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadronun iskeletini Hakan Çalhanoğlu'nun üzerine kurmayı planlayan Terim de transfere onay verdi. Belhanda'nın satılmasıyla oluşacak bonservis ve maaş bütçesi milli yıldıza aktarılacak. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu belirten Hakan'ın da iyi bir projeye 'Evet' diyeceği konuşuluyor. (Sporx)

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