Galatasaray'da bir ayrılık daha! Morutan, ikinci lig takımına transfer oluyor

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yeni transferlerin gelmesinin ardından takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli oldu. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Morutan'ın kiralanması için görüşmeler başlamış ve neredeyse iş bitme noktasına gelmişti. Morutan'ın yeni adresi taraftar üstünde şok etkisi yarattı.

İKİNCİ LİGE GİDİYOR

Fatih Terim döneminde Galatasaray'a katılan ve kendisinden büyük performans beklenen Morutan'ın yolu ikinci lige kadar düştü. Rumen oyuncu, İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya transfer olacağı aktarıldı. Morutan'ın Pisa'yı tercih etme nedeni ise daha çok forma giyebilmek olduğu ifade edildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.



