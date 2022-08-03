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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Morutan, ikinci lig takımına transfer oluyor

03.08.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim döneminin en önemli transferlerinden biri olarak görülen ve takıma katılan Morutan, istenilen performansı sergileyemeyince formayı kaybetmişti. Okan Buruk'un da gözüne bir türlü giremeyen genç oyuncunun kiralanması için çalışmalar başlatılmıştı. Genç oyuncunun yeni adresinin ikinci lig olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Morutan, ikinci lig takımına transfer oluyor
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da yeni transferlerin gelmesinin ardından takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli oldu. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Morutan'ın kiralanması için görüşmeler başlamış ve neredeyse iş bitme noktasına gelmişti. Morutan'ın yeni adresi taraftar üstünde şok etkisi yarattı.

İKİNCİ LİGE GİDİYOR

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Fatih Terim döneminde Galatasaray'a katılan ve kendisinden büyük performans beklenen Morutan'ın yolu ikinci lige kadar düştü. Rumen oyuncu, İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya transfer olacağı aktarıldı. Morutan'ın Pisa'yı tercih etme nedeni ise daha çok forma giyebilmek olduğu ifade edildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray morutan pisa serie b
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