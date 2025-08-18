SPOR

Galatasaray'da bir uçak daha iniyor! Sarı-Kırmızılılar Okan Buruk'un çok istediği Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı

Süper Lig'de yeni sezona 2 galibiyetle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken Okan Buruk'un istediği bir isimde büyük oranda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da bir uçak daha iniyor! Sarı-Kırmızılılar Okan Buruk'un çok istediği Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı
Berker İşleyen

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Karagümrük’ü 3-0 mağlup ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki başarılı performanslarının yanı sıra transferde de önemli bir adım attı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray da bir uçak daha iniyor! Sarı-Kırmızılılar Okan Buruk un çok istediği Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı 1

Africafoot’un haberine göre Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’nun savunma oyuncusu Wilfried Singo ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Fildişili futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılacağı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU: 30 MİLYON EURO

Galatasaray da bir uçak daha iniyor! Sarı-Kırmızılılar Okan Buruk un çok istediği Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı 2

Habere göre, Galatasaray oyuncunun kiralanması için 5 milyon euro ödeyecek. Singo’nun satın alma opsiyonu ise 30 milyon euro olarak belirlendi.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Galatasaray da bir uçak daha iniyor! Sarı-Kırmızılılar Okan Buruk un çok istediği Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı 3

24 yaşındaki savunmacının, salı günü sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme için İstanbul’a geleceği ifade edildi.

WILFRIED SINGO’NUN KARİYERİ

Galatasaray da bir uçak daha iniyor! Sarı-Kırmızılılar Okan Buruk un çok istediği Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı 4

2023 yazında Torino’dan Monaco’ya 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Singo, Monaco formasıyla 60 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

