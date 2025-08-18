Galatasaray'da bir uçak daha iniyor! Sarı-Kırmızılılar Okan Buruk'un çok istediği Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Karagümrük’ü 3-0 mağlup ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki başarılı performanslarının yanı sıra transferde de önemli bir adım attı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Africafoot’un haberine göre Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’nun savunma oyuncusu Wilfried Singo ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Fildişili futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılacağı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU: 30 MİLYON EURO

Habere göre, Galatasaray oyuncunun kiralanması için 5 milyon euro ödeyecek. Singo’nun satın alma opsiyonu ise 30 milyon euro olarak belirlendi.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

24 yaşındaki savunmacının, salı günü sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme için İstanbul’a geleceği ifade edildi.

WILFRIED SINGO’NUN KARİYERİ

2023 yazında Torino’dan Monaco’ya 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Singo, Monaco formasıyla 60 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.