Galatasaray'da büyük kriz! Futbolcular isyan etti

Galatasaray'da futbolcular aylardır maaş alamamalarına isyan etti. Sarı-kırmızılılarda, aylardır yapılmayan ödemeler nedeniyle oyuncuların kazan kaldırdığı ve büyük huzursuzluğun yaşandığı belirtildi.

YERLİ - YABANCI AYRIMI

Takım içerisinde sadece bazı isimlere ödeme yapıldığı söylentileri ise keyifleri daha da kaçırdı. Özellikle yabancı futbolcular, sözleşmeleri gereği maaşlarını kısa sürede tahsil ederken, yerliler onlara göre çok daha sonradan alıyor.

BURAK ELMAS TOPLANTI YAPTI

Milliyet'in haberine göre, Başkan Burak Elmas, futbolcularla yaşanan bu sıkıntı nedeniyle pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti, oyuncularla bir toplantı yaptı. Elmas'ın en yakın ödeme için mart ayını işaret etmesi ise sarı-kırmızılılar tarafından hoş karşılanmadı.

YERLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Maaşlarını gecikmeli alan yerli futbolcular, döviz kurlarındaki dalgalanmadan dolayı süreçten olumsuz etkilendiklerini ve buna tepki gösterdiklerini ifade edildi.

ASSUNCAO'NUN GELİRİ BİLE ÜSTE ÇIKTI

Sarı-kırmızılılarda, Portekiz ekibi Famalicao'dan kiralanan ama kadroya bile giremeyen Assunçao'nun geliri bile Türk oyuncuların çoğunun üzerine çıktı.

EKONOMİK KRİZİN SONUÇLARI MERAK KONUSU

Yıllık 450 bin euro alan 21 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kazancı, takımdaki Türklerin üzerinde olması bile futbolcular arasında konuşulmaya başlandı. Zaten saha sonuçlarının iyi gitmediği Galatasaray'da yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının nasıl olacağı merak ediliyor.



