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Galatasaray’da Christian Luyindama ile Marcao derbiyi kaçıracak

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

Galatasaray’da kırmızı kart cezalarından dolayı Christian Luyindama ile Marcao, Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor.

Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor.

Kupada Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Christian Luyindama ile ligdeki Yeni Malatyaspor müsabakasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao derbide olamayacak.

Kupada Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Christian Luyindama ile ligdeki Yeni Malatyaspor müsabakasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao derbide olamayacak.

Devre arasında takıma katılan ikili ilk derbi heyecanını kaçıracak.

Devre arasında takıma katılan ikili ilk derbi heyecanını kaçıracak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Martin Linnes, Emre Taşdemir ve Henry Onyekuru sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Martin Linnes, Emre Taşdemir ve Henry Onyekuru sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu 3 futbolcu derbide sarı kart görmeleri halinde Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Bu 3 futbolcu derbide sarı kart görmeleri halinde Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray fatih terim Marcao Christian Luyindama

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