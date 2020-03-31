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Galatasaray'da David Alaba transferi! Almanlar duyurdu

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.03.2020 18:31 | Son Güncelleme

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, mevcut sezonda da ikinci yarıda yakaladığı çıkışla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelmişti. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray, kadro planlamasını oluşturmaya başladı.

Galatasaray'da David Alaba transferi! Almanlar duyurdu

Galatasaray için flaş David Alaba iddiası gündemi sarstı. Şu anda Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı starın, sarı kırmızılı kulübe transfer olasılığı değerlendirildi.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

"David Alaba, neredeyse 12 yıldır Bayern Münih için oynuyor. Bu takımın yüzlerinden biri haline geldi. Alaba, daha önce Galatasaray taraftarlarıyla maç izlemeyi dahi tercih etti. Taraftarların kulübüne tutkulu bağlanması onu büyük etkiledi. Alaba, resmi Galatasaray forması dahi almıştı. Böyle bir durumda her oyuncu, değişlik(transfer) talebinde bulunabilir. Ayrıca, küresel olarak saygın oyuncuların bile geleceklerinden emin olmadığı bu haftalarda, bir şey kesin; David Alaba 'bu yaz için' en azından 'bu yaz' Galatasaray'a geçmeyecek."

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"GALATASARAY'I TUTUYORUM"

Alaba, 2017 yılında Galatasaray'ın oynadığı, EuroCup B Grubu'ndaki Bayern Münih karşılaşmasını tribünden izlemişti. Avusturya'lı yıldız, maç sonunda yaptığı açıklamada,"Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray'ı tutuyorum." demişti.

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