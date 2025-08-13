Galatasaray'da Davinson Sanchez belirsizliği sona eriyor! Yıldız oyuncunun menajeri resmen açıkladı... Müjdeli haber yolda

Süper Lig devi Galatasaray’da hedef Davinson Sanchez. Yıldız oyuncu ile 15 gündür sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı kırmızılılar, sonunda sona yaklaştı. Sanchez’in menajeri ile 12 Ağustos tarihinde görüşen Cimbom, hedefe bir adım daha yaklaştı.

TEMASLAR SÜRÜYOR!

Kolombiyalı savunmacının menajeri 12 Ağustos tarihinde yapılan toplantının ardından ülkesine dönecekti ama Galatasaray ile bir kez daha görüşüp sözleşme görüşmelerini sonlandırmak isteyen yıldız oyuncunun temsilcisi gidiş tarihini 15 Ağustos cumartesi gününe aldı. Temaslar hafta sonuna dek sürecek.

MENAJERİ FERNANDO VILLAREAL AÇIKLADI

Davinson Sanchez'in menajeri Fernando Villareal, "Sözleşme yenilemesi için minimum detaylar kaldı. Galatasaray ile Davinson Sanchez arasında bu hafta bitmeden yeni sözleşmeye imza atılacak." açıklamasında bulundu.

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Yıldız oyuncunun sarı kırmızlı ekipten ilk toplantıda yıllık 5.5 milyon Euro maaş talep etti. Ancak Galatasaray’ın bu rakamı aşağı çekmek için 15 gündür görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Taraflar arasında görüşmeler ve maaş pazarlıkları son aşamaya gelirken, yıldız oyuncunun yaklaşık 4.750 milyon euro karşılığında sözleşme uzatacağı öğrenildi. Yıldız isimle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı gelen bilgiler arasında.