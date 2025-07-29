Galatasaray'da Davinson Sanchez'den şok istek! Sözleşme yenileme görüşmelerinde şaşırtan durum...

Galatasaray’da gözler iç transfere çevrildi. Savunma hattından Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayan ile sözleşme yenilendikten sonra sıra Davinson Sanchez’e geldi. Aslan, Kolombiyalı oyuncuyla sözleşme uzatmak isterken Sanchez’den gelen talep sonrası şaşkınlık yaşadı.

6 MİLYON EURO!

Galatasaray'dan yıllık 3.2 milyon € kazanan Sanchez, maaşının 6 milyon € civarına çıkarılmasını istiyor. Galatasaray yıldız oyuncuya teklifi 4.5 milyon € seviyelerine çekip sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.

OKAN BURUK’UN FAVORİSİ

Teknik direktör Okan Buruk’un savunma hattındaki patronlarından olan Davinson Sanchez için ‘‘takımda kesinlikle kalmalı aksi halde çok zorlanırız’’ dediği öğrenilirken, bu sözlerden sonra Başkan Dursun Özbek’in sözleşme yenileme görüşmelerine başladığı bildirildi.