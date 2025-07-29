SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Davinson Sanchez'den şok istek! Sözleşme yenileme görüşmelerinde şaşırtan durum...

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken, sözleşmesinde revize düşünülen yıldız stoper Davinson Sanchez’den sürpriz bir istek geldi. Sarı kırmızılılar bu istek karşısında şok geçirdi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'den şok istek! Sözleşme yenileme görüşmelerinde şaşırtan durum...
Burak Kavuncu
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da gözler iç transfere çevrildi. Savunma hattından Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayan ile sözleşme yenilendikten sonra sıra Davinson Sanchez’e geldi. Aslan, Kolombiyalı oyuncuyla sözleşme uzatmak isterken Sanchez’den gelen talep sonrası şaşkınlık yaşadı.

6 MİLYON EURO!

Galatasaray da Davinson Sanchez den şok istek! Sözleşme yenileme görüşmelerinde şaşırtan durum... 1

Galatasaray'dan yıllık 3.2 milyon € kazanan Sanchez, maaşının 6 milyon € civarına çıkarılmasını istiyor. Galatasaray yıldız oyuncuya teklifi 4.5 milyon € seviyelerine çekip sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.

OKAN BURUK’UN FAVORİSİ

Galatasaray da Davinson Sanchez den şok istek! Sözleşme yenileme görüşmelerinde şaşırtan durum... 2

Teknik direktör Okan Buruk’un savunma hattındaki patronlarından olan Davinson Sanchez için ‘‘takımda kesinlikle kalmalı aksi halde çok zorlanırız’’ dediği öğrenilirken, bu sözlerden sonra Başkan Dursun Özbek’in sözleşme yenileme görüşmelerine başladığı bildirildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'da Barış için kritik günler! Teklif geldiG.Saray'da Barış için kritik günler! Teklif geldi
Bayern Münih Sane'nin yerini onunla dolduruyor!Bayern Münih Sane'nin yerini onunla dolduruyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Dursun Özbek son dakika davinson sanchez galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

G.Saray'da Lazio maçı öncesi imza şovu var!

G.Saray'da Lazio maçı öncesi imza şovu var!

İtalyanlar teklif yaptı! Yıldız ismin gidişine red

İtalyanlar teklif yaptı! Yıldız ismin gidişine red

Beşiktaş'tan yıldız ismin satışı için yeni formül!

Beşiktaş'tan yıldız ismin satışı için yeni formül!

Bayern Münih Sane'nin yerini onunla dolduruyor!

Bayern Münih Sane'nin yerini onunla dolduruyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.