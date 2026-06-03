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Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! İtalyanlar resmen istedi, işte istenen rakam

İtalyan ekibi Como, Galatasaraylı Davinson Sánchez için 16+2 milyon Euro'luk teklif yaptı. Cimbom ise Kolombiyalı stoper için en az 20 milyon Euro istiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez depremi! İtalyanlar resmen istedi, işte istenen rakam
Burak Kavuncu

İtalya Serie A'nın bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ekibi Como, Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sánchez için 18 milyon euroyu bulan resmi bir teklif yaptı; savunmanın belkemiğini kolay kolay bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim ise kapıyı en az 20 milyon eurodan açtı.

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Galatasaray da Davinson Sanchez depremi! İtalyanlar resmen istedi, işte istenen rakam 1

Gelecek sezon hem Süper Lig'deki hegemonyasını sürdürmek hem de Avrupa'da iddialı bir konumda yer almak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı. Sarı-kırmızılıların savunma hattındaki en güvenilir isimlerin başında gelen Davinson Sanchez, İtalyan kulüplerinin radarına girdi.

İtalya Serie A'nın yeni ve iddialı ekiplerinden Como, Kolombiyalı yıldız stoperi kadrosuna katmak için Galatasaray yönetimine resmi bir sözlü teklif iletti.

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Galatasaray da Davinson Sanchez depremi! İtalyanlar resmen istedi, işte istenen rakam 2

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Savunmasını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Como yetkililerinin, Sanchez için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İtalyan temsilcisinin sarı-kırmızılı kulübe 16 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro şarta bağlı bonuslar olmak üzere toplamda 18 milyon euroyu bulan bir paket sunduğu belirtildi.

GALATASARAY TOK SATICI: "HEDEF EN AZ 20 MİLYON EURO"

Galatasaray da Davinson Sanchez depremi! İtalyanlar resmen istedi, işte istenen rakam 3

Galatasaray yönetimi ise takımdaki geleceği ve sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen 29 yaşındaki başarılı defans oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil. Yönetimin, Como’dan gelen bu ilk teklifi yetersiz bulduğu ve Davinson Sánchez’in bonservis bedelini net 20 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde resmiyet kazanarak derinleşmesi bekleniyor.

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