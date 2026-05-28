SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Davinson Sanchez kararı! Cazip teklife onay çıktı

Üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarı elde eden Galatasaray'da, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için flaş bir karar alındı. Yönetim, yıldız savunmacı için gelecek iyi teklifleri değerlendirmeye hazırlıyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez kararı! Cazip teklife onay çıktı
Emre Şen
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon öncesi 10+4 yabancı kuralı çerçevesinde kadro planlamasını sürdüren ve iddialı bir revizyon yapmayı hedefleyen Galatasaray'da, savunma hattıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların geride kalan sezonda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan stoperi Davinson Sanchez'in geleceği netleşmeye başladı.

ALİ NACİ KÜÇÜK DUYURDU: TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray da Davinson Sanchez kararı! Cazip teklife onay çıktı 1

Ünlü spor gazetecisi Ali Naci Küçük'ün aktardığı son dakika bilgisine göre; Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı yıldız futbolcu Davinson Sanchez için kulübün menfaatlerine uygun, iyi bir teklif gelmesi durumunda bunu kesinlikle değerlendirmeye alacak. Takımda mutlu olan ve savunmanın bel kemiği haline gelen 29 yaşındaki tecrübeli stoperi değerini bulmadan bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı kurmaylar, kapıyı çalacak cazip teklifler karşısında ise masaya oturmaktan çekinmeyecek.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE, TRANSFERE KAYNAK OLACAK

Galatasaray da Davinson Sanchez kararı! Cazip teklife onay çıktı 2

Victor Nelsson'un takımdaki geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve Türkiye içinde başka bir takımda oynamak istemediği bu kritik süreçte, Sanchez için özellikle İtalya ve İngiltere pazarından ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Galatasaray yönetiminin bu kararı almasındaki temel etkenin ise, hem TFF'nin yabancı kuralı kısıtlamasında elini rahatlatmak hem de orta saha ve hücum hattına yapılacak dünya çapındaki takviyeler için sıcak para akışı sağlamak olduğu belirtiliyor. Kolombiyalı stoperin olası bir yüksek bedelli satışı, sarı-kırmızılıların transfer bütçesini doğrudan rahatlatacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe'den Fransa'ya transfer oluyor!Göztepe'den Fransa'ya transfer oluyor!
Göztepe'den Fransa'ya transfer oluyor!Göztepe'den Fransa'ya transfer oluyor!
Anahtar Kelimeler:
davinson sanchez galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.