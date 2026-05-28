Galatasaray'da Davinson Sanchez kararı! Cazip teklife onay çıktı

Yeni sezon öncesi 10+4 yabancı kuralı çerçevesinde kadro planlamasını sürdüren ve iddialı bir revizyon yapmayı hedefleyen Galatasaray'da, savunma hattıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların geride kalan sezonda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan stoperi Davinson Sanchez'in geleceği netleşmeye başladı.

ALİ NACİ KÜÇÜK DUYURDU: TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ünlü spor gazetecisi Ali Naci Küçük'ün aktardığı son dakika bilgisine göre; Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı yıldız futbolcu Davinson Sanchez için kulübün menfaatlerine uygun, iyi bir teklif gelmesi durumunda bunu kesinlikle değerlendirmeye alacak. Takımda mutlu olan ve savunmanın bel kemiği haline gelen 29 yaşındaki tecrübeli stoperi değerini bulmadan bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı kurmaylar, kapıyı çalacak cazip teklifler karşısında ise masaya oturmaktan çekinmeyecek.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE, TRANSFERE KAYNAK OLACAK

Victor Nelsson'un takımdaki geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve Türkiye içinde başka bir takımda oynamak istemediği bu kritik süreçte, Sanchez için özellikle İtalya ve İngiltere pazarından ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Galatasaray yönetiminin bu kararı almasındaki temel etkenin ise, hem TFF'nin yabancı kuralı kısıtlamasında elini rahatlatmak hem de orta saha ve hücum hattına yapılacak dünya çapındaki takviyeler için sıcak para akışı sağlamak olduğu belirtiliyor. Kolombiyalı stoperin olası bir yüksek bedelli satışı, sarı-kırmızılıların transfer bütçesini doğrudan rahatlatacak.