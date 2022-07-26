Galatasaray'da deprem! 11 kişi aynı anda ayrılıyor! Okan Buruk kanunları...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da merak edilen ikinci etap kampına kimlerin götürülüp, götürülmeyeceği de belli oldu.

11 İSİM GÖTÜRÜLMEDİ

Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Sacha Boey, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Emre Taşdemir ve Eren Aydın alınmadı.

GENÇ OYUNCULAR KADROYA DAHİL EDİLDİ

Galatasaray'da Okan Buruk'un isteği doğrultusunda; Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman ve Metehan Baltacı kampa davet edildi.



