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Galatasaray'da deprem! 11 kişi aynı anda ayrılıyor! Okan Buruk kanunları...

26.07.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Avusturya kampı belli oldu. Okan Buruk'un yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği 11 isim kampa götürülmedi. Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından birçok isimle yolları ayırma kararı aldığı öğrenilirken, kampa götürülmeyen isimlerin hiçbirinin yeni sezonda takımda olması beklenmiyor.

Galatasaray'da deprem! 11 kişi aynı anda ayrılıyor! Okan Buruk kanunları...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da merak edilen ikinci etap kampına kimlerin götürülüp, götürülmeyeceği de belli oldu.

11 İSİM GÖTÜRÜLMEDİ

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Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Sacha Boey, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Emre Taşdemir ve Eren Aydın alınmadı.

GENÇ OYUNCULAR KADROYA DAHİL EDİLDİ

Galatasaray'da Okan Buruk'un isteği doğrultusunda; Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman ve Metehan Baltacı kampa davet edildi.


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galatasaray
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