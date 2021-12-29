Galatasaray'da deprem! Fatih Terim her an istifa edebilir...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan Denizlispor mağlubiyetinin ardından yönetim ve Fatih Terim acil bir şekilde toplantı kararı aldı. Takımın kötü gidişatı masaya yatırılan bu toplantıdan transfer sonucu çıkı. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in başkan Burak Elmas'tan transfer istediği fakat mali durumun kötü olmasından dolayı bu talebin reddedildiği aktarıldı.

"ZARAR VERECEK KENDİM DAHİL..."

Denizlispor maçı sonrası basın toplantısına katılan Terim "Başarısız olmuş olabilir. Hataları var mı, evet. 15-20 tane oyuncu kiraya verdik. Kiraya verdiğimiz her oyuncumuzu gönlü razı olmadan göndermedik. Bu kadar gol kaçırdığımız bir ortamda kalecinize kızamazsınız. 38 tane şut atılmış. Burada artık söylenecek söz bizedir. Dediğim gibi, Galatasaray'a zarar verecek varsa kendim dahil hepsinin önüne geçerim. Müsaade etmem kendime de" açıklamasını yapmıştı.

TOPLANTIDAN SİNİRLE AYRILDI

Fatih Terim, yapılan toplantıda Burak Elmas'tan transfer istedi. Burak Elmas'ın yanıtı Fatih Terim'e ''hayır'' oldu. Mali durumun kötü olmasından bahseden Elmas, Fatih Terim'in bu talebini kesin olarak reddetti. Bu olay karşısında çok sinirlenen Terim'in moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenirken Terim'in istifa etmesinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

