SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Diagne sorunu için tek ihtimal

Galatasaray'da Diagne sorunu için tek ihtimal

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge kiraladığı Mbaye Diagne içim çözüm aranıyor.

Galatasaray'da Diagne sorunu için tek ihtimal

Galatasaray'ın sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge kiraladığı Mbaye Diagne içim çözüm aranıyor. Hem takımının hem de sarı kırmızılıların istemediği oyuncu için seçenekler aranmaya başlandı.

Het Laatste Nieuws'in haberine göre, hem Galatasaray hem de Club Brugge oyuncuya sıcak bakmadı. Üçüncü bir takımda oynamasına izin çıkmayan Diagne için tek formül bulunuyor. Haberin başlığında ise, "Diagne için tek çıkış yolu var" ifadeleri kullanıldı

HENÜZ BAŞLAMAMIŞ BİR LİG

Sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürürecek olan Diagne, bu seçeneğin yanı sıra yeni sezonun henüz başlamadığı bir lige de transfer olabilir.

Brugge'de kesin olarak kadro dışı kalan Diagne, Brugge ile Galatasaray'ın anlaşması durumunda bu çözümü masaya yatıracak

Güney Amerika'da ve ABD'de yeni sezon Mart ayında başlayacak. Eğer futbol oynama konusunda ısrarlı olursa, Senegalli oyuncunun yeni rotası Kuzey ya da Güney Amerika olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Steven Nzonzi tranferi resmen açıklandıSteven Nzonzi tranferi resmen açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Diagne Transfer

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Beşiktaş'ın yeni yıldızı sahaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni yıldızı sahaya çıktı

'Başkan paraları alıp kaçmayı planladı'

'Başkan paraları alıp kaçmayı planladı'

Sörloth'tan F.Bahçe itirafı

Sörloth'tan F.Bahçe itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Diagne sorunu için tek ihtimal

Galatasaray'da Diagne sorunu için tek ihtimal

"Emre Mor yılın en iyi transferi"

Emre Mor yılın en iyi transferi

Steven Nzonzi tranferi resmen açıklandı

Steven Nzonzi tranferi resmen açıklandı

Emre Mor Olympiakos'la anlaştı

İşte Emre Mor'un yeni takımı

Galatasaray'da Steven Nzonzi ile yollar resmen ayrıldı

G.Saray ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaray'da Luyindama ve Nagatomo kararı

G.Saray'da 2 yıldızın sözleşmesi askıya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.