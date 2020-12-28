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Galatasaray'da dikkat çeken kare! Tarık Çamdal....

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2020 17:26 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, İstanbulspor'la karşılaşacağı maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idman yaptı. Antrenmanda Adana Demirspor'un eski futbolcularından olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bulundu. Terim, eski öğrencileri Tarık Çamdal, Aurelien Chedjou ve kiralık gönderdikleri Yunus Akgün'le fotoğraf çektirdi.

Galatasaray'da dikkat çeken kare! Tarık Çamdal....

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, çarşamba günü İstanbulspor'a konuk olacak. Bu karşılaşma öncesi İstanbul'a gelen kafile, Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı.

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Futbol kariyerinde önemli bir yer tutan Adana Demirspor'u tesislerinde ağırlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mavi-lacivertli ekibin antrenörü Cüneyt Dumlupınar ve eski öğrencileri Tarık Çamdal, Aurelien Chedjou ile bu sezon kiralık gönderdikleri Yunus Akgün'le fotoğraf çektirdi.

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