SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da divan kurulu mazbata töreni yapıldı

Galatasaray Kulübünde divan kurulu mazbata töreni gerçekleştirildi.

Cevdet Berker İşleyen

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, RAMS Park'ta yapılan törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Can Natan ve divan kurulu başkanlık heyeti katıldı.

Seçim Divan Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Ekmel Ünlüsan'ın açılış konuşmasıyla başlayan törende, 18 Haziran 2021'deki seçimden bu yana Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Aykutalp Derkan'ın yanı sıra üyeler Sonay Kale, Yalçın Kaya, Ali Tüzmen ve Ayşe Esra Arslan'a mazbatalarını Özbek ile Ünlüsan takdim etti.

Törenin ardından Başkan Özbek, herkesin Galatasaray için çalıştığına değinerek, "Bir şeyi takdir etmek lazım. O da sevgili Aykutalp Derkan konuşması esnasında bir noktaya işaret etti ki son derece doğru. İki beyannameyi birden dikkate alacağını söyledi. Gerek Cengiz Ergani gerek Aykutalp Derkan tarafı olsun Galatasaray için çalışan gruplardır. Dolayısıyla her iki beyannamenin dikkate alınması önemlidir. Biliyorsunuz, oy farkı da çok azdı bundan dolayı birçok divan kurulu üyemiz de oy verdi. Neticede her iki taraf da Galatasaray için çalışmalarını sürdürecek. Yönetim kurulumuz da bu konuyu dikkate alacaktır. Divan kurulu toplantılarında istişaremizi de yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aykutalp Derkan ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Ben birlik ve beraberlik mesajı vermek istiyorum. Çünkü büyük Galatasaray'ımızın gücü, beş yüz yılı aşkın bir kültür yuvasından doğduğu için dayanışmasından geçer. Divan üyelerimiz de kulübümüzün senatosu niteliğinde, Türkiye'nin en önemli CV'lerine sahip, her branşın en iyilerinden oluşan, 'creme de la creme' diyebileceğimiz isimlerdir. Dolayısıyla bu üyelerimizden oluşturacağımız çalışma gruplarıyla kulübümüze istişari anlamda ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Elbette burada kesinlikle bir icra fonksiyonu yoktur; malum, divanın danışma fonksiyonunu daha etkin şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Burada rekabet yoktur, birlik beraberlik vardır."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
ERT 00:00
Göztepe Göztepe
ERT
Galatasaray Galatasaray

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

CANLI | İsrail basını duyurdu: Ali Laricani'ye saldırı

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.