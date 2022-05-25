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Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu arasında gergin anlar!

25.05.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, diğer aday Dursun Özbek'in 30 Nisan'da gerçekleşmesi planlanan ancak iptal edilen seçimde aday olmayıp yeni seçimde aday olmasını eleştirdi. Galatasaray Divan Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Eşref Hamamcıoğlu, "O kadar önemli bir günde aramızda olmayanlar, bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar. 30 Nisan'da aramızda olmayanların bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip olması samimiyetsizliktir, güven eksikliğidir" dedi.

Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu arasında gergin anlar!

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu listesinde ufak bir değişiklik olduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, "Ben hep aynı Eşref Hamamcıoğlu. 30 Nisan seçiminden önce de sizlere seslenmiştim, 11 Haziran'dan önce de sizlere sesleniyorum. 30 Nisan öncesindeki toplantılarda ekibimi sizlere tanıtmıştım. Yönetim Kurulu listemizde sadece 2 değişim oldu. Murat Uysal ve Tamer Saka listemizden ayrıldılar. Listemizin böyle kalması irade ve istikrarın sembolüdür. Tam da Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu gibi. Yaratılan algılara en güzel cevabı listelerimizin aynı kalmasıyla vermiş olduğumuzu düşünüyorum! Kurullarımız da aynı şekilde devam ediyor." dedi.

"SİCİL KURULU HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖNEMLİDİR!"

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Sicil Kurulu ve Sportif A.Ş.'deki görevlendirmelerden de bahseden Hamamcıoğlu, "Sicil Kurulu hiç olmadığı kadar önemlidir! Bozulmakta olan ve genel kurullara az ilgi duyan üye profili göz önüne aldığımızda Sicil K. mutlaka ki bundan sonra olabildiğince daha objektif, çıkar ilişkisine dayalı olmayan bir şekilde üyelerini belirleyecektir. Sportif A.Ş'ye Adnan Öztürk ve Bora Yargıç, Mağazacılık A.Ş'de Arda Nal, Emlak A.Ş'de Ozan Sevindik ve Cem Oruç, Gayrimenkul A.Ş'de Melih Tavukçuoğlu ve Erhan İşözen, Dijital A.Ş'de ise Ecem Tezel Aldanmaz ve Mustafa Ali Yazıcı bizimle birlikte olacaklar. Adnan Öztürk, Galatasaray'da bundan sonra kasa kolaylığı, zengin başkan, gayrimenkul satışlarının konuşulmasını bitirmek için büyük Galatasaray projesini başkanlık makamına bağlı olarak gerçekleştirmek üzere görev yapacak." ifadelerini kullandı.

"SAMİMİYETSİZLİKTİR, GÜVEN EKSİKLİĞİDİR"

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Diğer başkan adayı Dursun Özbek'e bazı eleştirilerde bulunan Hamamcıoğlu, "30 Nisan'da seçimin ne şekilde iptal edildiğine hepimiz şahit olduk, gördük. 30 Nisan'da seçim yapılması gerekirken o kutsal mekanda boş sandıkların önünde konuştuk. O kadar önemli bir günde aramızda olmayanlar, bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar. 30 Nisan'da aramızda olmayanların bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip olması samimiyetsizliktir, güven eksikliğidir. Galatasaray geçmişinden ders almazsa sürekli tarih tekerrürden ibarettir diyeceğiz. Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir. Çünkü içinde bulunduğumuz durum camiamızın önemli parçası olan Galatasaray SK'da temelin hasar görmesidir." dedi.

"GALATASARAY'IN İNSAN KAYNAĞINA GÜVENMEK ŞARTTIR!"

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Galatasaray'ın Dursun Özbek'e muhtaç olmadığını söyleyen Hamamcıoğlu, "Kendi listesini yapamayacağı için veya tek başına girmesi söz konusu olan seçimi kaybedeceğinden emin olan adaylar bir koalisyon yaparak Galatasaray içinde pozisyon belirlemeye çalışıyorlarsa bu Galatasaray'ın makus talihi olamaz. Buna tepki göstermeliyiz! Galatasaray bir Spor Kulübü'dür arkadaşlar, Galatasaray bir gayrimenkul şirketi değildir. Bugün büyük algı yaratılarak sanki başka çözüm, çare yokmuş gibi bütün gayrimenkul projelerini sadece o(Dursun Özbek) yapabilir, çatı aday sadece o(Dursun Özbek) olabilir paranoyasından vazgeçmemiz lazım. Galatasaray'ın insan kaynağına güvenmek şarttır!" ifadelerini kullandı.

"FİNANSMAN GİDERİMİZ 3 MİSLİ ARTTI"

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Dursun Özbek yönetiminin önceki dönemde büyük hatalar yaptığını söyleyen Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın gayrimenkulleri Galatasaray'ın varlığıdır. Kimseye miras kalmamıştır. Birdenbire çıkıp bu gayrimenkulleri şu şekilde pazarlayacağım demek bir çözüm değildir. Hatırlayın Riva-Florya ile ilgili sunumu. Basit bir Excel tablosunda 500M$ yazdılar. Hani nerede 500M$? İşte bu parayı getirenler ve devamı bu parayı yönetmesini bilemediler. Borcumuz giderek artıyor. Finansman giderimiz 3 misli arttı. Fizibilitesi olmayan, inandırıcı olmayan projelere temkinli yaklaşalım!" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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