Galatasaray'da Dursun Özbek ve Victor Osimhen'den gizli zirve!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlamalarına hız veren Galatasaray'da oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in gözlerden uzak, baş başa kritik bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Spor basınında geniş yankı uyandıran bu sürpriz zirvede, önümüzdeki sezonun yol haritası, transfer politikası ve takımın genel hedefleri masaya yatırıldı.

OSİMHEN GARANTİ İSTEDİ, ÖZBEK'TEN SÖZÜ ALDI

Sarı-kırmızılı ekipteki geleceği büyük merak konusu olan Nijeryalı süperstar Victor Osimhen, yönetimden takımın gidişatına dair net garantiler talep etti. Gerçekleştirilen bu özel toplantıda, golcü oyuncunun beklentilerini dinleyen Başkan Dursun Özbek'in, "Önümüzdeki sezon çok daha güçlü ve Avrupa'da ses getirecek, çok daha iyi bir takım kuracağız" ifadelerini kullanarak yıldız isme iddialı bir kadro sözü verdiği öğrenildi.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN YÖNETİME SERT UYARI

Dursun Özbek'in, Victor Osimhen ile yapılan bu özel görüşmenin yanı sıra yönetim kurulu toplantısında da kurmaylarına adeta gözdağı verdiği ortaya çıktı. Aktarılan detaylara göre, transfer operasyonlarının büyük bir gizlilik içinde yürütülmesini şart koşan Başkan Özbek, yöneticilere çok sert uyarılarda bulundu. Özbek'in, "Eğer yürüttüğümüz transfer çalışmalarında ilgilendiğimiz isimler basına sızarsa, bu duruma sebep olanlara büyük sıkıntı yaratırım" diyerek bilgi sızdıranlara karşı ağır yaptırımlar uygulayacağının sinyalini verdiği belirtildi.