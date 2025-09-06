Galatasaray'da Eren Aydın kulüpten ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Galatasaray’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı kırmızılılarda kadroda yer almakta zorlanan Eren Aydın’ın geleceği belli oldu. Okan Buruk’un raporuyla takımdan gönderilen oyuncu için Kahramanmaraş İstikalspor iddiaları günde gelmiş fakat gerçekleşmedi.

ŞARTLARI BELLİ OLDU!

Eren Aydın Galatasaray’dan resmen ayrılıyor. Genç oyuncunun satın alma şartları belli oldu. Oyuncunun öncelikli satın alma opsiyonu 250 bin euro. Sonraki satıştan yüzde 25 pay var. Türkiye'ye dönmesi halinde ilk söz hakkı Galatasaray'da.