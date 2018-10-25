Galatasaray'da Eren Derdiyok da sakatlandı!

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlarken bir sakatlık haberiyle daha sarsıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Schalke 04 ile oynanan maçta Eren Derdiyok'un sakatlandığı ve tedavisine hemen başlandığı belirtildi.

Eren Derdiyok'un yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve ödem tespit edildiği kaydedildi.

Henry Onyekuru'nun ise düz koşulara başladığı açıklandı.

Schalke 04 maçında Yuto Nagatomo da sakatlık yaşamış ve oyuna devam edememişti.

Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Nagatomo'nun dışında, Sofiane Feghouli, Fernando, Serdar Aziz ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları devam ediyor.

