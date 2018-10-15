Galatasaray'da Eren Derdiyok şoku

Galatasaray'da milli arada da takıma dönemeyen Eren Derdiyok'un yerine Fatih Terim Sinan Gümüş'ü düşünüyor.
Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da gözler de Eren Derdiyok'un üzerinde. Kadrodaki tek forvet oyuncusu olması nedeniyle Eren Derdiyok'un sakatlığı, teknik heyetin de planlarını bozarken deneyimli oyuncunun iyileşme süreci de uzadı.
Milli arada toparlanması beklenen oyuncu takımla çalışmalara daha başlayamazken Fatih Terim de B planı için düğmeye bastı.
Kritik Bursa ve Schalke maçları öncesinde Sinan Gümüş üzerinde yoğunlaşan deneyimli teknik adam, Eren'in geri dönüş süresinin daha da uzaması durumunda Sinan'ı kullanacak. Bu hafta yapılacak idmanlarda Sinan Gümüş ile yakından ilgilenecek olan Terim, Şampiyonlar Ligi'nde de Sinan'ı kullanabilir. (Vatan)
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