Galatasaray'da Falcao'nun kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçti

Geçtiğimiz sezon başında Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, Sarı-kırmızılı takımda enteresan bir istatistiğe imza attı.

34 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Göztepe maçıyla birlikte Galatasaray kariyerinde 30. kez maç kaçırdı.

Geçen süreçte Galatasaray formasını 29 kez terleten Falcao, 5'i penaltıdan olmak üzere 16 kaydetti.

Yıllık maaşı bonuslarla birlikte 7,5 milyon Euro'ya kadar çıkan deneyimli golcünün Sarı-kırmızılılarla Haziran 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

