SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Falcao'nun kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçti

Galatasaray'da Falcao'nun kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçti

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.12.2020 22:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtamayan Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Göztepe maçıyla birlikte 30. kez maç kaçırdı.

Galatasaray'da Falcao'nun kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçti

Geçtiğimiz sezon başında Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, Sarı-kırmızılı takımda enteresan bir istatistiğe imza attı.

34 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Göztepe maçıyla birlikte Galatasaray kariyerinde 30. kez maç kaçırdı.

Geçen süreçte Galatasaray formasını 29 kez terleten Falcao, 5'i penaltıdan olmak üzere 16 kaydetti.

Yıllık maaşı bonuslarla birlikte 7,5 milyon Euro'ya kadar çıkan deneyimli golcünün Sarı-kırmızılılarla Haziran 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
''Fatih Terim'in gülüşü dünyaya bedeldir''''Fatih Terim'in gülüşü dünyaya bedeldir''
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Trabzonspor yine kazandı!
Trabzonspor yine kazandı!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
G.Saray maçı öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı!
G.Saray maçı öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda
Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı
Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı
En az 1 yıl hapis yatacak!
En az 1 yıl hapis yatacak!
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Falcao'nun kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçti
Kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçti
Levent Şahin: Yine Göztepe'ydi, şampiyon olmuştuk
''Yine Göztepe'ydi, şampiyon olmuştuk''
SON DAKİKA! Diagne'den şok hareket... Direkt soyunma odasına gitti!
Diagne'den şok hareket!
Arda Turan: Fatih Terim'in gülüşü dünyaya bedeldir
''Fatih Terim'in gülüşü dünyaya bedeldir''
Taylan Antalyalı: Gelişimimde Selçuk İnan'ın payı var
''Gelişimimde Selçuk İnan'ın payı var''
Sofiane Feghouli: Galatasaray hep lider olmalı
''Galatasaray hep lider olmalı''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.