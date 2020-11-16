Galatasaray'da Falcao sevinci

Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Radamel Falcao'dan sevindirici haber geldi.
Milli arada Omar Elabdellaoui, Luyindama ve Babel'e üzülen Galatasaray, Radamel Falcao'ya sevindi.
Sivas'a götürülmemişti
Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen 34 yaşındaki oyuncu Sivas'a götürülmemişti.
Kolombiyalı golcü tedaviye olumlu cevap verdi ve bir haftada iyileşti. Takımla çalışmalara başlayacak Falcao, Kayserispor maçında sahada olacak.
Yıldız forvetin dönüşünün kesinlik kazanmasıyla Fatih Terim'in hücum hattında eli rahatladı.
İleri uçta Falcao ile Kayseri maçına başlayacak Terim, kanatlarda Sivas'ta olduğu gibi Feghouli ve Arda'yı kullanacak. Emre Kılınç orta sahada Taylan ve Belhanda ile birlikte görev yapmaya devam edecek.
Ligde 3'ü penaltıdan 5 gole imzasını koyan Radamel Falcao, sezon başında ABD'den teklif almıştı. Galatasaray'da kalmayı tercih eden Falcao, ücretinde 750 bin Euro indirim yaptı ve 4 milyon 250 bin Euro kazanıyor. (AJANSSPOR)
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