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Galatasaray'da Falcao şoku! Kadroda yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.10.2019 13:22 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'da Falcao şoku! Kadroda yok

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda bu maçın kadrosunda sakatlıkları bulunan Lyuindama, Lemina ve Falcao yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman sonunda, sarı-kırmızılı futbolcu Emre Akbaba’nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı için bugün saat 16.00’da özel bir uçuşla Ankara’ya hareket ederek karşılaşma öncesi Başkent’te kampa girecek.

FALCAO ANKARA'YA GÖTÜRÜLMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi devam eden ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor."

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Galatasaray falcao Gençlerbirliği

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