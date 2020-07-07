Galatasaray'da Falcao ve Lemina Alanyaspor kamp kadrosuna alınmadı

Galatasaray 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı Kırmızılı ekip Alanyaspor maçı için bugün saat 16.00’da Alanya'ya özel uçakla hareket edecek.
Galatasaray’ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.
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