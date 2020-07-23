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Galatasaray'da Falcao ve Lemina, son maçta da yok!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.07.2020 21:12 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da Falcao ve Lemina, son maçta da yok!

Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanancak olan Fraport TAV Antalyaspor maçının kadrosunu açıkladı.

Sarı - kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kafileye dahil edilmedi.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, transferinden sonra 21. maçını kaçırmış olacak. Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ise 15. maçını kaçıracak.

Galatasaray'ın Antalyaspor kadrosu şu şekilde;

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Sofiane Feghouli.

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