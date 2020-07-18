Galatasaray'da Falcao ve Lemina yine yok!

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda büyük umutlarla transfer edilen Falcao, transferinden sonra oynanan 42. resmi maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Mario Lemina ise Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlık sebebiyle resmi maçlarda 13. kez takımını yalnız bıraktı.

Bu arada iki takımın futbolcuları maç öncesinde düzenlenen seremoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

