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Galatasaray'da Falcao'ya Dubai kulübü Al Wahda transfer teklifi yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.07.2020 17:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi süresince yaşadığı mali zorlukları kazanacağı bonservis ücretleriyle en aza indirmek isteyen Cimbom'a müjde geliyor. Buna göre Radamel Falcao'nun, bir Dubai takımından transfer teklifi aldığı ve görüşmelere başladığı ifade edildi.

Galatasaray'da Falcao'ya Dubai kulübü Al Wahda transfer teklifi yaptı

Galatasaray'a sezon sonunda Radamel Falcao müjdesi gelebilir... Sarı kırmızılılar, ayrılığa onay verilmesi düşünülen Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.Arabistan basınına yer alan habere göre Radamel Falcao ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı.

RESMİ TEKLİF YAPTILAR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Wahda kulübünün yetkilileri, Kolombiyalı stara gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi tekliflerini iletti.

'FALCAO BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Öte yandan Arap basını, Falcao için yapılan bu girişimi oldukça olumlu karşılarken, 'Falcao, transferde anlaşılması halinde Wahda'da çok büyük bir katkı sağlayacak çünkü hücum hattında ona ihtiyaç var' dedi. Öte yandan Falcao için 'Avrupa Ligi kaplanı' benzetmesi yapıldı.Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkarken 11 gol kaydetti ve 1 asist üretti.


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