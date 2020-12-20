Galatasaray'da Fatih Terim 6 maç ceza alabilir

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-1 yenildi. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, gördüğü kırmızı kartla maçı tribünden takip etti. Hakem raporları doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan Terim’in kaç maç ceza alacağı ise merak konusu oldu.

Hakem raporuna göre rakam artabilir. Ayrıca sahaya girmesi de sorun. Tedbir kararına uymayan görevlilere talimatlara göre minimum 4 maç veriliyor.

Bu durumda en az 6 maç takımın başında olmaması gündemde. 2015’te Antalya’yı çalıştıran Yusuf Şimşek, Kasımpaşa maçında hakeme yönelik sözleri ve idari tedbirli olduğu halde soyunma odası koridorunda bulunduğu için 7 maç almıştı.

(AKŞAM)

