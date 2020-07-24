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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.07.2020 20:59 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında 900. maçına çıkacak olması hakkında konuştu.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fatih Terim, maç öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

'TEK TEK ANLATABİLİRİM'

Galatasaray'da teknik adam olarak 900. maçına çıkacak olan Fatih Terim, "900. maçımmış, resmi olarak 900 maç ciddi bir rakam. Allah herkese nasip etsin bir takımda 900 maç. 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım." dedi.

'ÜRETİM İÇİN HAZIRLANACAĞIZ'

Fatih Terim sözlerini, "Bahane üretmeyi sevmeyen benim bile izah etmekte güçlük çektiğim, mantıkla açıklayamadığım birçok şey yaşadık. Yeni şeyler ortaya koymak için dinleneceğiz ve yeni üretim için hazırlanacağız" ifadeleriyle tamamladı.

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