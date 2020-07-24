Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fatih Terim, maç öncesinde önemli açıklamalar yaptı.
Galatasaray'da teknik adam olarak 900. maçına çıkacak olan Fatih Terim, "900. maçımmış, resmi olarak 900 maç ciddi bir rakam. Allah herkese nasip etsin bir takımda 900 maç. 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım." dedi.
Fatih Terim sözlerini, "Bahane üretmeyi sevmeyen benim bile izah etmekte güçlük çektiğim, mantıkla açıklayamadığım birçok şey yaşadık. Yeni şeyler ortaya koymak için dinleneceğiz ve yeni üretim için hazırlanacağız" ifadeleriyle tamamladı.
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