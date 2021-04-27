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Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

27.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de kötü geçen sezonun ardından, şampiyonluk hedefiyle başlanan yeni sezonda da Aslan, rakiplerinin arkasında kaldı. Başkan Mustafa Cengiz oynanan futboldan memnun olmazken, kaybedilen puanlar sonrası kulüp televizyonundan Fatih Terim ve futbolcular hakkında sert ifadelerde bulunmuştu. Daha sonra "yumruklarımı sıkıyorum" diyen Terim ile ipleri iyice koparan Mustafa Cengiz, yeni teknik direktör ve sportif direktörünü belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Yaz ayı transfer döneminde Fatih Terim'in listesini görmezden gelen ve takıma takviye yapma konusunda yetersiz kalan Mustafa Cengiz ile tecrübeli teknik adam arasında yaşanan gerilim her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor.Süper Lig'in 37.haftasında lider Beşiktaş'ın 6, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde olan Galatasaray'ın oynadığı futboldan memnun olmayan Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim ve futbolcuları hedef alan açıklamaları camiada soğuk duş etkisi yaratırken, Terim'in 'Yumruklarımı sıkıyorum' yanıtı sarı kırmızılı kulübü iyice kaosa sürüklemeye yetti.

SON 9 MAÇTA 3 GALİBİYET

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Devre arasında takıma hatrı sayılı takviyeler yapan (Onyekuru, Mostafa Mohamed, Yedlin, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes) ve Fatih Terim'in transfer nabzını düşüren Mustafa Cengiz'in, son 9 maçta sadece 3 galibiyet alan takımdan hiç memnun olmadığı belirtilirken, başkanın mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacağı, Cengiz'in seçilmesi halinde Fatih Terim ile yola devam etmeyeceği bildirildi.

OKAN BURUK GÜNDEMDE

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Yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Mustafa Cengiz'in genç, dinamik, camiayı yakından tanıyan, şampiyonluk sevinci yaşamış bir hocayla anlaşmayı kafasına koyduğu ifade edilirken bu ismin Okan Buruk olduğu, hatta başkanın Sportif Direktör düşüncesini de hayata geçirmeyi planladığı kaydedildi.

BÜLENT KORKMAZ'A TEKLİF

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Galatasaray'ın efsane kaptanlarından biri olan ve kariyerinde Başakşehir, Antalyaspor, Konyaspor gibi takımları çalıştıran Bülent Korkmaz'a Sportif Direktörlük teklifi götürüleceği aktarılırken, 52 yaşındaki çalıştırıcının bu teklife vereceği cevaba göre Mustafa Cengiz'in şekil alacağı vurgulandı.Geçtiğimiz sezon küme düşme hattının içerisinde yer alan Konyaspor'da şampiyonluğa oynayan Başakşehir ve Trabzonspor'a 4 gol atarak kazanan yeşil beyazlı ekibi ligde tutmayı başaran Bülent Korkmaz'ın herhangi bir takım çalıştırmaması dikkatlerden kaçmazken, Vatan'da yer alan haberde ikilinin önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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