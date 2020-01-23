Galatasaray'da Fatih Terim'in Arda Turan açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, 90 dakikanın sonu da büyük önem taşıyor. Sebebi ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, son 1 aydır sarı kırmızılı camianın gündemine damga vuran 'Arda Turan' hakkında önemli bir açıklamaya imza atması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın, camianın, taraftarın ve kamuoyunun tartıştığı Arda Turan transferinde soru işaretlerini ortadan kaldırıp bu belirsizliğe nokta koyacağı öğrenildi. Arda transferinin ocak ayında gerçekleşmesi beklenmezken şimdi herkes Terim'in açıklamalarına dikkat kesildi.

FATİH TERİM, ARDA TURAN İÇİN NE DEDİ?

"Arda Turan konusunda yönetimle hiç kriz yaşamadık. Bu konuda beni yönetimle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Merak etmeyin, bir şey olursa söyleriz. Arda Turan, Galatasaray'ın yatırım yapıp emek verdiği birisi. Ayrılırken kulübe ciddi katkı sağladı. Arda iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci bir şansı hak edecek şeyler yaparız. Arda Turan için ikinci bir şans verilmesinden yanayım. Burada hatalarının bedelini bir ödemiş bir Arda var. Hala da ödemeye devam ediyor. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sadece teknik bir karar değil, onu da söyleyeyim."

(FUTBOL ARENA)

