SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Emre Kılınç için kapışan Galatasaray ile Fenerbahçe, bir transfer için daha karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in kadroya katılmasını özellikle istediği Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Kimsenin ruhu duymadan Galatasaray ve F.Bahçe'nin Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı. Fatih Terim'in hayalini kurduğu yeni nesil ön liberolara uyan özellikleriyle 22 yaşındaki futbolcuyu istediği hatta Abdurrahim Albayrak'ın transfer döneminde Oğulcan için bir hamle bile yaptığı öğrenildi. Öte yandan oyuncunun menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un Fenerbahçe ile de temas halinde olmasının transferi zorlaştırdığı ifade edildi. Cimbom'un bu nedenle acele ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Emre Belözoğlu'nun bu transfer ile bizzat ilgilendiği belirtilirken, genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ihtimali her geçen gün artıyor. Fatih Terim'in özellikle istediği bu transferde Fenerbahçe bir adım önde. Terim, kurmarıyla biraraya geldikten sonra yönetime transferi bitirmesi için özellikle baskı yaptığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer!Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer!
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
'Şenol Güneş derhal gitmeli!'
'Şenol Güneş derhal gitmeli!'
Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı
Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
Fatih Terim istedi, Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den haber var! Kadro dışı kalıyor...
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi geldi!
Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Diego Costa geliyor...
Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer!
Pelkas: Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız
Pelkas'tan şampiyonluk sözleri!
İşte Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin son durumu
İşte Perotti'nin son durumu
Fenerbahçe'den ayrılan Simon Falette hırsıyla dikkat çekiyor
Simon Falette hırsıyla dikkat çekiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.