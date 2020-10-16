Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Kimsenin ruhu duymadan Galatasaray ve F.Bahçe'nin Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı. Fatih Terim'in hayalini kurduğu yeni nesil ön liberolara uyan özellikleriyle 22 yaşındaki futbolcuyu istediği hatta Abdurrahim Albayrak'ın transfer döneminde Oğulcan için bir hamle bile yaptığı öğrenildi. Öte yandan oyuncunun menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un Fenerbahçe ile de temas halinde olmasının transferi zorlaştırdığı ifade edildi. Cimbom'un bu nedenle acele ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Emre Belözoğlu'nun bu transfer ile bizzat ilgilendiği belirtilirken, genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ihtimali her geçen gün artıyor. Fatih Terim'in özellikle istediği bu transferde Fenerbahçe bir adım önde. Terim, kurmarıyla biraraya geldikten sonra yönetime transferi bitirmesi için özellikle baskı yaptığı ifade edildi.

