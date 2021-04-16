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Galatasaray'da Fatih Terim'in söyleyecekleri bekleniyor

16.04.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Göztepe'de ya tamam ya devam maçına çıkacak. Kritik karşılaşmanın sonucu kadar Fatih Terim'in maç sonunda söyleyecekleri merakla bekleniyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in söyleyecekleri bekleniyor

Son haftalarda ağır kayıplar yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Şampiyonluk yolunda kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-kırmızılılarda, kritik maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

SANTRFOR SIKINTISI, EN BÜYÜK ALTERNATİF HALİL

Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçında DeAndre Yedlin sakatlanmış, Ryan Donk ve Ryan Babel de cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılılarda maçtan sonra da olumsuzluklar devam etti. Falcao'nun Kerem Aktürkoğlu ile çarpışması sonucu yüz kemikleri kırılırken, Mostafa Mohamed de koronavirüse yakalandı. Sarı-kırmızılılarda santrfor bölgesinde görev yapabilecek 3 isim İzmir deplasmanında görev yapamayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in o bölgedeki en büyük alternatifi ise Halil Dervişoğlu. Adale tedavileri yapılan Onyekuru ise takımla çalışmalara başladı. Nijeryalı oyuncunun, yarın oynayıp oynamayacağına Fatih Terim karar verecek.

FATİH TERİM NE DİYECEK?

Galatasaray kafilesi bugün İzmir yolculuğuna çıkacak. Oldukça gergin bir hafta geçiren sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlamalı" sözlerini kullanması Florya'da bomba etkisi oluşturmuştu. Şu ana kadar teknik heyet ve futbolcu cephesinden bu konuda bir açıklama gelmedi ancak Göztepe maçı sonrasında deneylimli teknik adamın açıklama yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılı camianın da bu gelişmelerin ardından gözü kulağı Terim'e çevrilmiş durumda.


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