"Yerlere sığdıramadığın Galatasaray..." Liverpool zaferi sonrası Fenerbahçe kıyası

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Ümit Özat, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Avrupa performanslarını karşılaştırırken dikkat çeken ifadeler kullandı. Emre Belözoğlu ile İsmail Kartal arasındaki farkı da çarpıcı bir örnekle anlattı.

"YERLERE SIĞDIRAMADIĞIN GALATASARAY 4 MAÇTA 6 PUAN TOPLADI"

Ümit Özat, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puanlarını karşılaştırarak değerlendirmesine başladı.

Özat, "Fenerbahçe 4 maçta 5 puan. Yerlere sığdıramadığın Galatasaray'da 4 maçta 6 puan. Galatasaray; Lille, Stuttgart, Sporting Lizbon ile oynadı. Fenerbahçe ise Roma, Liverpool, Aston Villa gibi takımlarla karşılaştı" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE İSMAİL KARTAL ARASINDAKİ FARKI ANLATTI

Emre Belözoğlu ve İsmail Kartal'ın futbol geçmişlerini karşılaştıran Özat, iki teknik adamın oyuncularla kurabileceği ilişkilere de değindi.

İsmail Kartal'ın Skriniar'ı kebapçıya, Emre Belözoğlu'nun ise İtalyan restoranına götürebileceğini söyleyen Özat, "Belki çok basit bir şey gibi geliyor ama anlar, bilir. Bu tip dokunuşlar yapar. Üç futbolcu bir yere gittiğinde hesabınız ödendi, Emre Hoca ödedi diyebilirler" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU'NDAN BAHSEDİYORSUN"

Özat, Emre Belözoğlu'nun futbol kariyerinin teknik direktörlükte önemli bir avantaj sağlayabileceğini savundu.

Deneyimli futbol adamı, "Diyorsun ki hocasın, karşında kim var? İsmail Kartal. Nerede oynamış? Antep'te oynamış, Fenerbahçe'de oynamış. Kim var karşında? Emre Belözoğlu. Galatasaray'da oynamış, Fenerbahçe'de oynamış. Inter'e gitmiş en prime zamanında, Atletico Madrid'e gitmiş, en yok zamanında. Oradan gelmiş, daha öncesinde Newcastle'a gitmiş. Böyle bir adamdan bahsediyorsun" ifadelerini kullandı.