SPOR

Fatih Terim'den olay sözler!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.08.2018 08:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'da transfer için yönetimle görüşen Fatih Terim, "Hocam sponsor bulamadık. Oyuncu satamadık. Bu yüzden tıkandık" cevabını alınca isyan etti. Fatih Terim'in yakın çevresine "Sponsoru da mı ben bulayım, oyuncuyu da mı ben satayım?" dediği öğrenildi.

Fatih Terim'den olay sözler!

Galatasaray, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru'yu transfer ettikten sonra transferde duraklama dönemine geçti.
Savunmaya, orta sahaya ve forvete takviye isteyen Fatih Terim, yönetimle bir araya geldi. Yönetim, "Hocam sponsor bulamadık. Oyuncu satamadık. Bu yüzden tıkandık" dedi.

TERİM'İN MORALİ BOZUK
Bu görüşmeden sonra Fatih Terim'in moralinin bozulduğu ve yakın çevresine, "Sponsoru da mı ben bulayım, oyuncuyu da mı ben satayım?" dediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının yakın çevresine yaptığı açıklamalarda, "Transferde geç kaldık" dediği de bildirildi.

Galatasaray taraftarları da sosyal medyadaki yorumlarında yönetimi transfer konusunda eleştiriyor.

YÖNETİM KAYNAK ARAYIŞINDA
Şampiyon kadronun üzerine iki takviye yapan Galatasaray, oyuncu satışı yapmadan transfer yapamıyor. Kaynak arayışındaki yönetim, Badou Ndiaye ve Emre Akbaba transferlerine odaklandı. (Takvim)

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fatih terim Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu yönetim bize dursun özbeki aratacak demedi demeyin!!
her gun bir fatih terim haberi ile ne amaclanıyor coktan tarih olması gereken bu kişi neden gundem de tutuluyor turk futboluna ne verdi ne istiyor
15M € ayakbastı almayacak mısınız CL'den ? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
adam haklı beyler şampiyon yaptı kasa doldu ya şampiyon olmasaydık ne yapacaktı bu GALATASARAY acabaaa
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