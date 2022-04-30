Galatasaray'da Fatih Terim ve Domenec Torrent için kıyaslama! "Fatih Terim en iyisi ama Torrent..."

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile birlikte yeniden göreve başlayan teknik direktör Fatih Terim'le Süper Lig'in devre arasında karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. Sarı - kırmızılı yönetim, Terim'in ayrılığı sonrasında göreve Domenec Torent'i getirmişti. İki teknik direktör için ise bir karşılaştırma yapıldı.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, kulüp dergisine özel açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent'in performansını değerlendiren Antalyalı, Fatih Terim'den ise övgüyle bahsetti.

İŞTE TAYLAN ANTALYALI'NIN AÇIKLAMALARI

"FATİH TERİM EN İYİSİ..."

Bu sezon iki farklı teknik adam ile çalıştınız..

Bu konuda düşüncelerin neler?

Fatih Terim, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörüdür... Bu benim açımdan tartışmaya kapalı bir durum. Fatih Hoca ile 2,5 sene çalıştım. Kendisinden çok fazla şey öğrendim. Yerlisi olsun, yabancısı olsun Fatih Hoca'nın tüm oyunculara çok büyük katkısı vardı. Fatih Hoca ayrıldı, Domenec Torrent geldi. İnsanlar bir kıyaslama yarışına girdiler. Ben kesinlikle öyle bir kıyaslama yapmayacağım. Çünkü ikisi de bambaşka hocalar. Fatih Hoca Türkiye tarihinin en iyi hocasıdır. Torrent de kariyerli, oldukça başarılı bir hocadır. Tabii ki tarz olarak farklılıklar var. Ama ben Dome Hoca ile de gayet iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Taktik olarak da aslında istediklerini yapmaya çalışıyoruz. O taktiğe de güveniyoruz ama zor bir dönemde geldi. Çok fazla zamanı yoktu hocanın. Bu nedenle eleştiriliyor. Ama zamanı olsaydı çok daha iyi sonuçlar alınır, çok daha başarılı olurduk diye düşünüyorum.

"SENEYE HER ŞEY FARKLI OLACAK"

Hoca benden gol ya da asist beklemiyor. Kendisi ile yaptığımız konuşmalarda da benden memnun olduğunu ve beklentilerini karşıladığımı dile getiriyor. Aslında bir futbolcudan ne bekliyorsunuz ona bakmak lazım. Futbol zaten hata oyunu ve herkes hata yapıyor. Benim sezon başından beri yaptığım birkaç hata var ve ne yazık ki onlar golle sonuçlandı. Tamam ama herkes hata yapıyor ki, takım olarak bu durumdayız. Ben Galatasaray'a geldiğimden beri kendimi oyun olarak hep bir yükseliş içerisinde görüyorum. Bu performansım Milli Takım'a seçilmeme de etki oldu. Mart 2021'de Hollanda gibi önemli bir rakiple oynadığımız ve 4-2 kazandığımız maçta ilk kez milli formayı giymem de aslında yükseliş içinde olduğumun bir örneğidir benim için. Berkan'a yapılan eleştiriler ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Takıma yeni geldi. Kulüp ona bir yatırım yaptı. Takım olarak. kendisine çok güveniyoruz. Aynı şekilde yeni gelen Alexandru Cicaldau'ya da takım olarak çok güveniyoruz. Hepsi çok iyi oyuncular, ama takım olarak iyi bir sezon geçirmediğimiz için psikolojik olarak etkilenme oluyor. Bu da zaman zaman performansı etkileyebiliyor. Ama biz inanıyorum ki seneye her şey daha farklı ve iyi olacak. Bunun için çok çalışacağız.

