Galatasaray'da Feghouli ve Belhandaya zorunlu indirim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an! Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi." sözlerinin ardından sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.
Mustafa Cengiz'in açıklamasının ardından sarı-kırmızılı takımda indirimi kabul etmeyen iki ismin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öne sürüldü. Galatasaray Kulübü ise, indirimi kabul etmeyen futbolculara da indirimli maaş verildiğini duyurdu.
Galatasaray'ın son açıklamasında "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır." denildi. (Sporx)
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