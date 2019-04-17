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Galatasaray'da Feghouli ve Semih Kaya sakatlandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'da çifte sakatlık! Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; Semih Kaya'nın sol üst arka adale grubunda, Feghouli’nin ise sol alt arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'da Feghouli ve Semih Kaya sakatlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe derbisinin ardından yapılan tetkiklerde Sofiane Feghouli'nin sol alt arka adale grubunda, Semih Kaya'nın ise sol üst arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Galatasaray semih kaya Sofiane Feghouli

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