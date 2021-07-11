SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Felipe Melo sesleri!

Galatasaray'da Felipe Melo sesleri!

11.07.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İddialara göre Brezilyalı futbolcu Felip Melo, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebilir. İşte detaylar...

Galatasaray'da Felipe Melo sesleri!

Yeni sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçıyla açacak olan Galatasaray'da yönetim bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda gündeme sürpriz bir isim geldi: Felipe Melo...

Akşam'da yer alan habere göre Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun Brezilya ekibiyle sözleşme yenilemeyeceği ve Avrupa'ya geri döneceği iddia edildi. Sambacı'ya İsviçre ekibi Lugano'nun talip olduğu belirtilirken, Melo'nun Galatasaray'a da geri gelebileceği de ileri sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 600 BİN EURO

38 yaşındaki ön libero, iki dönem kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a 2013 yılında bonservisiyle transfer olmuştu. 2015'te sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Melo, Inter'in yolunu tuttu. Brezilyalı futbolcunun son durağı ise ülkesinin takımlarından Palmeiras'tı. Güncel piyasa değeri 600 bin euro olan Brezilyalı oyuncu, 22 kez de milli takım formasını terletmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F1 Türkiye GP'si bilet fiyatları belli olduF1 Türkiye GP'si bilet fiyatları belli oldu
Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdiHastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdi
Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman?Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

Dev maçta şok! Conor McGregor'un ayağı kırıldı

Dev maçta şok! Conor McGregor'un ayağı kırıldı

Beşiktaş transferi bitirdi!

Beşiktaş transferi bitirdi!

EURO 2020'nin şampiyonu belli oluyor

EURO 2020'nin şampiyonu belli oluyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.