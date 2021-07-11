Galatasaray'da Felipe Melo sesleri!

Yeni sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçıyla açacak olan Galatasaray'da yönetim bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda gündeme sürpriz bir isim geldi: Felipe Melo...

Akşam'da yer alan habere göre Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun Brezilya ekibiyle sözleşme yenilemeyeceği ve Avrupa'ya geri döneceği iddia edildi. Sambacı'ya İsviçre ekibi Lugano'nun talip olduğu belirtilirken, Melo'nun Galatasaray'a da geri gelebileceği de ileri sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 600 BİN EURO

38 yaşındaki ön libero, iki dönem kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a 2013 yılında bonservisiyle transfer olmuştu. 2015'te sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Melo, Inter'in yolunu tuttu. Brezilyalı futbolcunun son durağı ise ülkesinin takımlarından Palmeiras'tı. Güncel piyasa değeri 600 bin euro olan Brezilyalı oyuncu, 22 kez de milli takım formasını terletmişti.



