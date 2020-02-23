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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyon

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.02.2020 13:00 | Son Güncelleme

Sarı-Kırmızılı yönetim, derbi öncesi Florya'da beklenen motivasyon hamlesini yaptı. Galatasaraylı oyuncuların Ocak ayından kalan 7 milyon Lira tutarındaki transfer alacakları hesaplarına yatırıldı.

Galatasaray Yönetimi, Kadıköy'deki zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi, Florya'da yüzleri güldürmeyi başardı. Başkan Mustafa Cengiz'in talimatıyla, Sarı- Kırmızılı futbolcuların geçtiğimiz Ocak ayından kalan transfer taksitleri hesaplara yatırıldı.

Yönetimin, 7 milyon TL civarında bir ödeme yaptığı belirtiliyor. Takımın motivasyonunu yükseltmek amacıyla gerçekleşen bu hamle, futbolcuların keyfini yerine getirdi.

Cengiz ve ekibinin ayrıca, yarın öğle saatlerinde, takımın kamp yapacağı Zorlu Center'daki Raffles Otel'de, oyuncuları ve teknik ekibi ziyaret ederek, onlara destek vereceği, maç için başarı dileklerini ileteceği öğrenildi.

(AKŞAM)

Galatasaray - Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Florya

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