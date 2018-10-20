Galatasaray'da Fernando ve Feghouli, Schalke 04 maçında oynayamayacak

Galatasaray'da Süper Lig'de oynanan Bursaspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli ve Fernando'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın 24 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke mücadelesinde sakatlıkları nedeniyle Feghouli ve Fernando forma giyemeyecek.
İki oyuncu da Bursaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyun dışına alınmıştı. Galatasaray, iki oyuncunun sakatlığı ile ilgili ''Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in tedavisine başlanmıştır'' açıklamasını yapmıştı.
SERDAR AZİZ'İN DURUMU HENÜZ NET DEĞİL
Bursaspor maçında sakatlanan bir diğer oyuncu olan Serdar Aziz'in ise durumu henüz netlik kazanmadı. Galatasaray, Serdar'ın son durumunun yapılacak ek kontroller sonrasında belli olacağını açıkladı.
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