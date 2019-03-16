SPOR

Galatasaray'da Fernando ve Nagatomo kadroda yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Fernando ve Nagatomo kadroda yer almadı

Galatasaray'da Fernando ve Nagatomo kadroda yok

Hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, kara yoluyla Bursa'ya gidecek. Galatasaray kafilesinde Fernando Reges ile sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo yer almadı.

Kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcao, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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Galatasaray Yuto Nagatomo fernando

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