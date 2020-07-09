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Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2020 15:03 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ön çapraz ve yan bağları kopan Florin Andone, ameliyat edildi.

Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu

Ligde Galatasaray'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan ve ön çapraz ile yan bağlarının koptuğu belirlenen Rumen golcü Florin Andone, operasyon geçirdi.

Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi biten ve İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın futbolcusu olan Andone, rehabilitasyon dönemini Galatasaray'da geçirdi. 27 yaşındaki oyuncu, ameliyatı konusunda İngiliz kulübünün ve kendisinin isteği dogrultusunda bugün ameliyat oldu.Galatasaray Kulüp doktoru Yener İnce ve ekibinin ameliyat ettiği Andone, tedavisinin bitmesiyle takımına dönecek.

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