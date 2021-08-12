Galatasaray'da Gedson Fernandes sürprizi!

Teknik Direktör Fatih Terim’in gözdesi Gedson Fernandes, Galatasaray ’ın gündemindeki sıcaklığını koruyor.

Portekizli yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray, Benfica'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro'luk opsiyon teklifi yapmıştı. Ancak Portekiz kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un Gedson'u takımda tutmak istemesinden dolayı Sarı-Kırmızılılar'a olumsuz yanıt vermişti. Fatih Terim de yaptığı açıklamada, Benfica'nın Gedson'u bırakmadığını açıklamıştı.

GEDSON AYRILMAK İSTİYOR

Ancak geride bıraktığımız 15 gün içinde işin rengi fazlasıyla değişti. Jorge Jesus'un hem hazırlık maçlarında hem de resmi maçlarda sürekli Gedson'u yedek bırakması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Genç yıldız, Benfica yönetimine giderek takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

