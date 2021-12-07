Galatasaray'da gündem Aaron Boupendza

Transfer borsasının en hareketli ismi olan ve gittiği Katar'da mutsuz olan Aaron Boupendza, ocak ayında Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonda Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Boupendza'nın adı Galatasaray ile anılıyor.

Süper Lig'in 15. haftası tamamlanırken ilk yarının bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Trabzonspor'un tarihi performans gösterdiği Süper Lig'de diğer 3 büyük, transfer çalışmalarına tüm hızıyla başladı.

GOLCÜ SORUNUNU BOUPENDZA ÇÖZECEK

Geride kalan haftalarda 3 golcüsü toplamda 8 gol atan sarı-kırmızılılar, golcü sorununu derinden hissediyor.

Bu nedenle sezon başında Al Arabi takımına transfer olan Boupendza'yı listesine alan sarı-kırmızılı takım, Katar temsilcisiyle resmi görüşmelere başlamak için hazırlık yapıyor. Kiralama formülünün de masada olduğu öğrenilirken devre arasında temasların sıklaşması bekleniyor.



