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Galatasaray’da hedef galibiyet ve kötü istatistiği bitirmek

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.02.2020 11:07 | Son Güncelleme

Ligde üst üste aldığı 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde rakibini mağlup ederek Kadıköy deplasmanındaki galibiyet hasretini bitirmek istiyor.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 42 puan topladı ve zirve yarışına ortak oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy deplasmanındaki son galibiyetini 1999 yılında aldı. 23 maçtır (15 mağlubiyet, 8 beraberlik) rakip sahada sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmayan Galatasaray, bu kötü istatistiği de sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Son haftalarda aldığı iyi skorlarla Galatasaray derbiye formda gidiyor. Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı 6 karşılaşmada da 3 puanı alan taraf oldu. Cimbom bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor’u mağlup etti.

LİGDE SON İKİ DEPLASMANDA GALİP

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 10 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 14 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde son 2 deplasman müsabakasından da galip ayrıldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Ligin ikinci yarısında çıkış yapan Galatasaray savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 22 haftada 17 gol yedi ve bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom’un bu performansında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın payı çok büyük.

ADEM BÜYÜK FORMDA

Radamel Falcao’nun yokluğunda Galatasaray’ı gol yollarında sırtlayan isim olan Adem Büyük, derbi öncesinde formda bulunuyor. Ligde son oynadığı 4 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandıran Adem, bu sezon Ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 gol atarak toplamda 10 gole ulaştı. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın en golcü oyuncusu konumunda da bulunuyor.

ADEM VE FEGHOULİ SINIRDA

Galatasaray'da derbi öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli sarı kart görmeleri durumunda ligin 24. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

(İHA)

Galatasaray - Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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